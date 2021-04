Grüne und CDU einigen sich auf Koalitionsverhandlungen

Stuttgart. In Baden-Württemberg sind die Weichen für eine Fortsetzung der Koalition zwischen Grünen und CDU gestellt. Laut Medienberichten haben sich beide Seiten auf ein gemeinsames Papier als Grundlage für eine künftige Regierung geeinigt.

Die Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich mit der CDU-Führung um Thomas Strobl in Stuttgart bei einem finalen Sondierungsgespräch am Samstag geeinigt. Dabei wurde ein Papier abgestimmt, das als Grundlage für Koalitionsverhandlungen dienen soll. Bei einem gemeinsamen Pressestatement räumte Kretschmann ein, dass es in seiner Partei große Bedenken gegen eine Wiederauflage der grün-schwarzen Koalition gegeben habe. "Wir sind halt kein bloßer Abnickverein", sagt er.

Zuletzt hatte es bei den Grünen noch starke Zweifel an einer Wiederauflage von Grün-Schwarz gegeben. Stattdessen wollten zahlreiche Mitglieder des Gremiums lieber eine Ampel mit SPD und FDP. Erst nach einer längeren Unterbrechung stimmte der Vorstand dann am Abend dem Wunsch Kretschmanns zu.

Ambitioniertes Klimaschutzprogramm

Die neue Koalition werde ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm umsetzen, das es in anderen Bundesländern so nicht gebe. "Es kann ein echter Neuaufbruch sein", sagte Kretschmann. Als zweites wichtiges Thema nannte er den wirtschaftlichen Strukturwandel hin zu Digitalisierung und Dekarbonisierung. Zudem ginge es in der nächsten fünf Jahren darum, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und die Demokratie gegen Populismus und autoritäres Denken zu verteidigen. Die Grünen hätten mit ihren Klimaschutzplänen bei der Union "offene Türen eingerannt", sagt CDU-Landeschef Thomas Strobl beim anschließenden Pressestatement. "Wir wollen in einem guten Klima viel fürs Klima tun", so Strobl weiter. Dabei wolle man eine Konsens-Koalition sein, die gute Kompromisse finde.