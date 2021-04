Kreis Schwäbisch Hall: Brand in Bäckerei schnell unter Kontrolle

Kirchberg/Jagst-Lendsiedel. Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag im Kreis Schwäbisch Hall: Gegen 15.30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung, ausgehend vom Dach einer Bäckerei in der Hauptstraße, festgestellt. Die Feuerwehren aus Kirchberg/Jagst und Crailsheim rückten mit 21 Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften zum Brandort aus, teilt die Polizei am Abend mit.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Ofens in der Backstube, zu einer Überhitzung von Teilen der hölzernen Dachkonstruktion kam. Der anfängliche Schwelbrand entzündete sich zu einem offenen Feuer, konnte durch die Feuerwehr jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könnte sich, ersten Schätzungen der Polizei zufolge, auf bis zu 50.000 Euro belaufen.