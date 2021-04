CDU stimmt für Schmid und Bosch

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Die Christdemokraten auf der Ostalb haben mit Patrick Sommer einen neuen Kreisgeschäftsführer gewählt, nachdem sein Vorgänger Tim Bückner den Raum Schwäbisch Gmünd künftig als Landtagsabgeordneter vertreten wird. Mit Dr. Sarah Schmid und Markus Bosch werden darüber hinaus zwei junge Gesichter aus der Region für die baden-württembergische CDU-Landesliste zur Bundestagswahl kandidieren.

„Mit Patrick Sommer konnten wir einen kompetenten Nachfolger gewinnen, dessen langjährige Berufserfahrung im Bereich der Medien die Arbeit unseres Kreisverbandes sehr bereichern wird“, sagte Aalens CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter. Patrick Sommer lebt seit 2014 in Wasseralfingen. Der 50-Jährige verfügt über ein umfangreiches Wissen und Erfahrungen aus den Bereichen Hörfunk, TV und Print sowie Social Media aus rund 30 Jahren redaktioneller Arbeit. Unter anderem als Redaktionsleiter von zwei Wochenzeitungen sowie als Studioleiter bei Radio 7 in Aalen. „Die einstimmige Wahl durch den CDU-Kreisvorstand - das war für mich ein großer Vertrauensbeweis“, betont Sommer.

Auch für die anstehende Bundestagswahl stellte der CDU-Kreisvorstand in seiner Videokonferenz die letzten personellen Weichen. Die Direktkandidaten für den Altkreis Aalen und Schwäbisch Gmünd, Roderich Kiesewetter und Dr. Ingeborg Gräßle, wurden von der Parteibasis bereits im vergangenen Jahr gekürt. Die beiden sollen auf einstimmigen Wunsch des Vorstands von Dr. Sarah Schmid und Markus Bosch als Listenkandidaten unterstützt werden.

Zur ersten Listenkandidatin wurde Dr. Sarah Schmid gewählt. Die 32-jährige Ebnaterin leitet das Referat für Rechts- und Europafragen an der Hanns-Seidel-Stiftung in München. Markus Bosch aus Waldstetten wurde zum zweiten Listenkandidat für die Ostalb gekürt: „Wir brauchen eine noch stärkere Förderung der Gründerkultur in unserer Region, damit auch die Arbeitsplätze der Zukunft bei uns entstehen. Dafür setze ich mich ein“, erläutert der 24-jährige Master-Student der Betriebswirtschaftslehre an der WWU Münster.