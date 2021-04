Kinderschuhe als Protest gegen Tests

Westhausen. Eltern der verschiedenen Kindergärten Westhausen, Westerhofen, Reichenbach und Lippach haben anonym eine kleine Protestaktion unternommen und Kinderschuhe vors Rathaus gestellt. Bundesweit ist im Internet zu Aktionen dieser Art aufgerufen worden.

„Da Volksbefragungen ja eher unüblich sind, möchten wir Ihnen auf diesem Wege mitteilen, dass wir uns gegen eine eventuell drohende Testpflicht für unsere Kinder aussprechen“, schreiben sie an Bürgermeister Markus Knoblauch. Sie möchten nicht, dass in der Gemeinde Westhausen eine Pflicht zur Testung der Kinder, sowohl im Kindergarten, als auch in der Schule beschlossen wird. Testen muss freiwillig bleiben.

Auch fordern sie, dass die neue „Schnupfenregelung“ geändert wird. Kinder müssten und sollten auch mit einer Schnupfennase und ohne Test in den Kindergarten gehen dürfen. „Kindergartenkinder benötigen zehn Infekte pro Saison, um ein starkes Immunsystem aufzubauen“, argumentieren sie.