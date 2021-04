Der April macht, was er will: Am Dienstag fällt immer wieder Schnee

Nach einer frostigen Nacht, mit örtlich bis zu -6 Grad, kann es am Dienstag immer wieder mal regnen oder oberhalb von rund 400 Meter auch schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 2 bis 4 Grad. 2 Grad gibt’s in Neresheim und Bopfingen, 3 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 4 Grad erreicht. Sollte es mal für längere Zeit trocken bleiben, kann es einen Ticken „milder“ werden. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt, vereinzelt rieseln noch ein paar Schneeflocken. Die Tiefstwerte liegen bei -3 bis -5 Grad. Am Mittwoch tagsüber fällt ebenfalls Regen, beziehungsweise oberhalb 400 Meter Schnee. Die Höchsttemperatur liegt bei 4 Grad. Es weht wieder ein starker bis stürmischer Wind. Ab Donnerstag wird es dann langsam aber sicher wieder etwas milder. In den Nächten bleibt es allerdings frostig.