Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.40 Uhr: Zum Wetter: Nach einer frostigen Nacht, mit örtlich bis zu -6 Grad, kann es am Dienstag immer wieder mal regnen oder oberhalb von rund 400 Meter auch schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 2 bis 4 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wetterviedeo.

6.22 Uhr: Im September 2019 sind viele Menschen in Aalen auf die Straße gegangen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Aus dieser und den nachfolgenden Aktionen heraus hat sich das Bündnis für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ostalb gegründet. Einige der dort Engagierten treten jetzt mit dem „Klimaentscheid Aalen“ in Aktion und machen sich auf den Weg, mithilfe eines Einwohnerantrags zu signalisieren: Die Klimakrise kommt aus Aalen und nach Aalen.

6.10 Uhr: Der IC 2164 Ellwangen (6.47 Uhr) über Aalen (6.58 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.16 Uhr) in Richtung Karlsruhe fährt heute nur bis nach Stuttgart, meldet die Deutsche Bahn.

6.06 Uhr: Keine größeren Behinderungen oder Staus meldet die Straßenverkehrszentrale im Ostalbkreis. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.02 Uhr: Achtung Auto- und Fahrradfahrer: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Morgen vor Glätte und Frost. Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden. Mäßiger Frost tritt zwischen -4 °C und -7 °C auf.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wunderschönen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.