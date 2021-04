"Heftiger" Streit in Asylunterkunft drohte zu eskalieren

Polizeibericht In Weinstadt haben am Ostermontag zwei Männer mit Stöcken aufeinander eingeschlagen. Dann flogen Steine.

Weinstadt. In einer Asylunterkunft im Heuweg ist es am Ostermontag zu einer "heftigen" Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, teilt die Polizei am Dienstag mit. Mit mehreren Streifen musste die Polizei gegen 12.50 Uhr ausrücken, nachdem ein Security-Mitarbeiter die Beamten verständigte. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es am Mittag zunächst zum Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 20-Jährigen kam, in dessen Verlauf die beiden Männer unter anderem mit Stöcken aufeinander einschlugen. Als weitere Personen hinzukamen und Steine auf ihre Kontrahenten warfen, drohte die Situation endgültig zu eskalieren. Die Ordnungshüter konnten die Streithähne trennen und die Lage beruhigen. Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.