Die Reifen zu früh gewechselt

Göppingen/Heidenheim. Montagabend fiel am Albaufstieg der A8 Schnee. So viel, dass der Verkehr ins Stocken geriet und die Fahrbahn glatt wurde. Damit hatten mehrere Fahrer ihre Probleme, zumal sie schon die Sommerreifen aufgezogen hatten. Dabei ist Schnee im April keine Seltenheit, warnt die Polizei. Drei Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Doch auch mit Winterreifen sollte man vorsichtig fahren. Von der A7 bei Heidenheim rutschte gegen 21.30 Uhr ein Renault. Dessen Fahrer war auf der glatten Straße zu schnell und schleuderte deshalb. Der Wagen rammte die Leitplanke. Hoher Sachschaden entstand einem Autofahrer am Montagabend bei Treffelhausen. Dort schleuderte auf schneeglatter Straße das Fahrzeug eines 62-Jährigen und prallte gegen eine Leitplanke. Die Polizei stellte fest, dass die Reifen an dem Fahrzeug abgefahren waren. Der Autofahrer überstand den Unfall ohne Blessuren, sein BMW musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 11 000 Euro.

Tipps der Polizei: Glatte Straßen erkennt man oft erst sehr spät. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen. Ebenso die richtigen Reifen in gutem Zustand.