Abschluss der Erstkommunionen in der Aalener Salvatorkirche

Erstkommunion Wegen Corona konnten die 32 Erstkommunionkinder des Jahrgangs 2020 nicht gemeinsam ihre Erstkommunion feiern. Aufgeteilt auf sechs Gruppen feierten sie an verschiedenen Sonntagen. Die letzte Gruppe feierte jetzt am Ostermontag in der Salvatorkirche. Das Thema war „Du bist der Ton in Gottes Melodie“. Vier Kinder feierten zusammen mit Pater Mathew und Angehörigen in einem festlichen Gottesdienst dieses so wichtige Fest. Musikalisch wurde er von der Chorschola des Salvatorchores und Konrad Bader an der Orgel gestaltet. Foto: Oliver Giers