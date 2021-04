Auch am Mittwoch kann es immer wieder schneien

Auch am Mittwoch gibt es auf der Ostalb wieder typisches April-Wetter, mit vielen Wolken und etwas Sonne. Dazu kann es auch immer wieder mal regnen oder oberhalb 400 Meter auch schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 2 bis 4 Grad. 2 Grad gibt’s in Neresheim und Bopfingen, 3 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 4 Grad erreicht. Es weht außerdem ein starker bis stürmischer Wind, mit Spitzenböen zwischen 60 und 70 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -4 Grad. Am Donnerstag tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen etwas an, maximal 7 Grad. Am Freitag und Samstag überwiegen die Wolken, zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Werte liegen bei knapp unter 15 Grad.