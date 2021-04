5000 Euro Schaden nach Unfall mit Sommerreifen

Westhausen. 5000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls mit Sommerreifen. Eine 18-jährige Nissan-Lenkerin rutschte laut Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf dem Sommerreifen montiert waren beim Abbiegen von der B 29 in Richtung Westerhofen bei teilweise schneebedeckter Fahrbahn auf einen 27-jährigen Ford-Lenker auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.