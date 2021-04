Spende für die DRK-Bergwacht

Bergwacht In Zukunft können die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht Aalen darauf vertrauen, im Alarmierungsfall diesen Alarm gut zu hören. Durch eine Spende der Firma prooptik in Ellwangen in Höhe von 1500 Euro kann die DRK- Bergwacht Aalen neue digitale Funkmelde-Empfänger anschaffen. Die ehrenamtlichen Bergretter stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Personen aus unwegsamem Gelände zu retten. Gerade mit der Corona-Pandemie hat sich das Freizeitverhalten stark verändert, so Bereitschaftsleiter Florian Funk. Bild: Geschäftsführer Alexander Rosenberger von „prooptik“ übergibt die Spende an Heiko Trittler und Daniel Bux von der DRK Bergwacht Aalen. Foto: privat