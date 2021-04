PKW liegt auf dem Dach - Straße blockiert

Sulzbach-Laufen. Wie die Polizei am Abend auf Nachfrage bestätigt, hat sich am Mittwoch gegen 21.37 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2633 zwischen Obere Schlosshalde und Am Bärenberg ereignet. Die Straße ist blockiert. Nach ersten Informationen hat sich ein PKW überschlagen und ist auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ist vor Ort. mbu