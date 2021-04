Es wird etwas freundlicher

Dazu steigen die Werte am Donnerstag etwas an: 5 bis 7 Grad

Am Donnerstag wird das Wetter recht ordentlich. Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Ganz vereinzelt fällt auch etwas Regen oder oberhalb 500 bis 600 Meter auch Schnee. Es wird etwas wärmer als zuletzt, maximal 5 bis 7 Grad. 5 Grad gibt’s in Neresheim und Bopfingen, 6 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch werden die 7 Grad erreicht. Der teils stürmische Wind lässt dann auch langsam aber sicher wieder nach. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad. Am Freitag und Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und teilweise auch mal dichteren Wolken. Die Werte machen nochmals einen deutlichen Satz nach oben und pendeln sich um 15 Grad. Am Sonntag sind viele Wolken unterwegs, maximal 14 Grad.