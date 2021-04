Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.14 Uhr: Jetzt Impfen auch die Hausärzte. Die Impfkampagne verlief bislang schleppend. Nun kommen Hausarztpraxen als weitere lokale Impfstationen hinzu. Ein solcher Impftermin unterscheidet sich in einigen Punkten von einem Termin im Impfzentrum. „Das Ergebnis ist aber überall das gleiche. Wir kommen der Normalität ein Stück näher“, sagt Dr. Peter Schmidt, der im MVZ Ostalb Kliniken gGmbH in Westhausen erste Impfungen vornimmt.

7 Uhr: Nach den Osterferien wird die Teststrategie des Landes für Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege deutlich erweitert. Zusätzlich zu den bislang etablierten Strukturen stehen ab dem 12. April anlasslose Schnelltestmöglichkeiten zur Eigenanwendung für Beschäftigte an den genannten Einrichtungen sowie für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Ab dem 19. April gilt in Stadt- und Landkreisen eine inzidenzabhängige indirekte Testpflicht. In Landkreisen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist, ist ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung

6.40 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle im Ostalbkreis.

6.27 Uhr: Die dm-Märkte werden zu Corona-Schnelltest-Zentren: An diesem Donnerstag, 8. April, eröffnet der dm-Drogeriemarkt die ersten Corona-Schnelltest-Zentren unter anderem in Aalen am dm-Markt in der Gartenstraße 101 und in Schwäbisch Gmünd am dm-Markt in der Lorcher Straße 165.

6.10 Uhr: Die L 1060 wird von Montag, 12. April bis voraussichtlich Montag, 14. Juni, zwischen Bühlertann und Fronrot voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Komplettsanierung der Fahrbahn auf gut fünf Kilometern.

6.06 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor leichtem Schneefall und Frost an diesem Morgen. Nach bisher beobachteten Neuschneemengen zwischen 1 cm und 3 cm tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen nochmals zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. Leichter Frost tritt zwischen 0 °C und -3 °C auf.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es derzeit ruhig. Aktuell müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.