Fake-SMS zu Paketlieferung - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Ostalbkreis. Die Geschäfte sind zu - der Onlinehandel boomt. Dass aktuell viele Menschen auf den Paketdienst warten, nutzen Betrüger für eine perfide Masche, um über Ihr Smartphone per SMS an Daten und eventuell auch Ihr Geld zu gelangen, teilt das Polizeipräsidium Aalen mit. Betrüger machen sich die in der Corona-Pandemie gestiegene hohe Nachfrage beim Onlinehandel zunutze: Viele Menschen erwarten tatsächlich ein Paket und folgen der Aufforderung den Link in der SMS anzutippen

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Fällen, bei den Bürgerinnen und Bürger per SMS über eine vermeintliche Paketzustellung informiert wurden.

Mit dieser Masche, auch Smiching genannt, versuchen sich Betrüger Zugang zu den Smartphones ihrer Opfer zu verschaffen. Smishing ist dabei eine Wortschöpfung aus SMS und der Bezeichnung einer anderen Betrugsmasche, dem Phishing. Die Betrugsmasche läuft immer nach dem gleichen Schema ab: Die Betrüger verschicken eine SMS, in der steht, dass ein Paket verschickt wurde. Sie fordern den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken, wo dieser den Ablageort des Pakets erfahren soll. Oder der Empfänger soll den Paketversand über den Link einfach nur bestätigen.

Wenn dann auf den Link geklickt wird, wird eine Schadsoftware auf das Handy der Opfer eingespielt, mit der das Smartphone ferngesteuert werden kann.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet darum unter keinen Umständen auf den Link zu klicken.

Was die Polizei rät:

Sollten Sie eine solche SMS bekommen:

Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link

Löschen Sie die Nachricht

Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie auf keinen Fall

Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein.

Das sollten Sie tun, wenn die App bereits installiert wurde: