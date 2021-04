Brand in Waldstetter Autowerkstatt unter Kontrolle

Waldstetten. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr bestätigt, steht in Waldstetten eine Autowerkstatt in Vollbrand. Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Als wir eintrafen, stand die Werkstatt in Brand in voller Ausdehnung. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, daher ist ein Vorgehen von innen nicht möglich. Ingo Brosch

Kommandant Feuerwehr Waldstetten