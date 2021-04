Ein ordentlicher Freitag

Am Freitag wechseln sich auf der Ostalb Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Spitzenwerte steigen im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich an, maximal 12 bis 15 Grad. 12 Grad gibt’s in Neresheim, 13 in Bopfingen, 14 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 15 Grad erreicht. Am Samstag wird das Wetter ähnlich. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, die teilweise auch mal dichter sein können. Speziell am frühen Morgen ist auch der ein oder andere kurze Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. Am Sonntag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Werte liegen weiterhin um 15 Grad. Noch ein Blick in die kommende Woche: Die Temperaturen machen wohl nochmals einen deutlichen Satz nach unten und es kann erneut schneien. Ein Frühlingshoch, mit Sonne und über 20 Grad, ist nicht in Sicht.