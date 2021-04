Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: 50 Bewohner der LEA wurden positiv getestet. Ein Großteil der positiv Getesteten wurde verlegt. Derzeit gibt es keine schweren Verläufe und keine Personen sind in stationärer Behandlung.

6.09 Uhr: Auf der B29 Stuttgart in Richtung Aalen von Bögingen an der Rems nach Essingen laufen heute Reinigungsarbeiten. Hierbei kann es zu Fahrsteifensperrungen und Stau kommen. Ebenso auf der B29 Nördlingen Richtung Aalen bei der Abzweigung nach Westhausen, hier wird die Fahrbahn erneuert. Beide Fahrtrichtungen sind hierfür gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist bis zum Freitag,16.April, eingerichtet.

6.05 Uhr: Heute ist es wieder frostig. Bis 9 Uhr meldet der Wetterdienst im Ostalbkreis Frost. Leichter Frost tritt zwischen -2 °C und -5 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -9 °C.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.