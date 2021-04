Unfall bei Rainau - eine Person schwer verletzt

Blaulicht Der Unfall ereignete sich am Bahnhof Goldshöfe in Fahrtrichtung Hüttlingen.

Rainau. Ein Unfall mit einer schwer verletzten Person hat sich am Freitag gegen 11.10 Uhr ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Pkw-Fahrer am Bahnhof Goldshöfe in Fahrtrichtung Hüttlingen von der Fahrbahn abgekommen und landete auf dem Dach. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.