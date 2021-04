Stellwerkstörung: Zug blockiert Bahnübergang

Westhausen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, steht derzeit ein Zug auf dem Bahnübergang bei Westerhofen still. Auf Grund einer Stellwerkstörung kann dieser nicht in den Bahnhof einfahren und blockiert den Übergang von der Kreisstraße 3293 auf die B 29. Für Autofahrer gibt es an der Stelle kein vorbeikommen, wie der Sprecher der Polizei mitteilt. Techniker seien bereits auf dem Weg.