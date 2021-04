Spezialeinsatzkommando umstellt Discounter und nimmt mehrere Einbrecher fest

Obersontheim. Aufregung in der Nacht von Freitag auf Samstag im Landkreis Schwäbisch Hall. In einem Discounter in den Stockäcker in Obersontheim geht ein Einbruchsalarm ein. Ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel kreist über der 5.000 Einwohner-Gemeinde. Zahlreiche Zivilfahrzeuge des Spezialeinsatzkommandos aus Göppingen rücken an und umstellen das Verkaufsgebäude. Gegen 02.45 Uhr können die Spezialkräfte den Gebäudekomplex stürmen und 3 Einbrecher festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages. mbu