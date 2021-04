Schießübungen im Wald

Ehingen. Wie die Polizei berichtet, haben zwei Männer am Samstagnachmittag in einem Wald in Ehingen bei Ulm mit Luftdruckwaffen geschossen. Die zwei jungen Männer kamen einem Spaziergänger am komisch vor, deshalb alarmierte er die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen konnte die Verdächtigen am Waldrand kontrollieren. Beide räumten ein, mit ihren zum Teil neu gekauften Druckluftwaffen im Wald Schießübungen durchgeführt zu haben. Nicht in Kalkül gezogen hatten die beiden, dass man dazu gleich mehrere Genehmigungen benötigt. Da keiner der beiden einen Waffenschein und dazu eine Schießerlaubnis besitzt werden sie wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Die mitgeführten Waffen wurden von der Polizei einbehalten.