Am Montag ist nochmals Schnee ein Thema

Am Montag wechseln sich auf der Ostalb viele Wolken und etwas Sonne. Dazu fällt auch mal Regen, beziehungsweise oberhalb etwa 400 bis 500 Meter auch Schnee. Es wird deutlich kälter als zuletzt, maximal 4 bis 7 Grad. 4 Grad gibts in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 7 Grad erreicht. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen um, beziehungsweise bei knapp unter dem Gefrierpunkt. Im weiteren Wochenverlauf bleiben uns die nasskalten Temperaturen erhalten. Ab und zu kann es auch regnen oder schneien. Ein beständiges Hochdruckgebiet, mit viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad, ist überhaupt nicht in Sicht.