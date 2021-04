Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Ab dem heutigen Montag treten im Nachbarlandkreis Heidenheim weitere Einschränkungen sowie eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heidenheim hat sich in den vergangenen fünf Tagen verdoppelt; sie betrug am Sonntag 232,7. Die zulässigen Kontakte im privaten Bereich werden reduziert. Private Treffen sind grundsätzlich nur noch zwischen einem Haushalt plus einer weiteren Person, maximal jedoch mit fünf Personen möglich.

6.07 Uhr: Keine Staus - die Straßen der Ostalb sind zur Stunde frei. Eine Meldung über Verkehrsbehinderungen gibt es an diesem Montagmorgen: Zwischen Bühlertann und Fronrot gibt es eine Baustelle. Dazu muss die Landesstraße 1060 voll gesperrt werden. Voraussichtlich bis zum 15. Juni müssen Autofahrer auf die Umleitung ausweichen.

6.03 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem frostig startenden Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.