Motorrad- und Pedelecfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Donzdorf. Lebensgefährliche Verletzungen haben sich ein 22- und ein 80-Jähriger bei einem Unfall am Sonntag in Donzdorf zugezogen. Laut Polizei fuhr gegen 16.30 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung Ortsmitte aus Süßen kommend. Ihm folgte ein 22-Jähriger mit seiner Yamaha. Die Fahrzeuge hatten ein Auto überholt, wobei in der Nähe einer Tankstelle ein Pedelecfahrer die Straße überquerte. Der 32-Jährige wich aus und vermied so einen Zusammenstoß. Der 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen und prallte gegen das Pedelec.

Die Fahrer stürzten und trugen lebensgefährliche Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Rettungswagen transportierte den 80-jährigen in eine Klinik. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Gutachtens an. Die Fahrzeuge stellte die Polizei sicher. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden an ihnen schätzt die Polizei auf ungefähr 7000 Euro. Nach dem Unfall war die Fahrbahn für einige Zeit voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335) 96260 hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht auch dem Hinweis nach, dass die Motorradfahrer zu schnell unterwegs gewesen sind.