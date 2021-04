Party am Grillplatz aufgelöst

Plüderhausen. Mindestens neun Jugendliche und junge Erwachsene haben sich am Samstagabend am Grillplatz am Sandbühl getroffen, um den Geburtstag eines Freundes zu feiern. Dabei haben sie gegen die geltende Corona-Verordnung verstoßen. Das teilt die Polizei mit. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchteten mehrere Personen zunächst, einige davon kamen aber wieder zum Grillplatz zurück. Alle Beteiligten der Feier waren deutlich alkoholisiert, darunter auch ein 13-jähriges Mädchen. Die Teenager wurden ihren Eltern überstellt und müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.