Optische Täuschung

Kinder-Uni Online-Veranstaltung des explorhino am Samstag – jetzt anmelden.

Aalen. Ist alles was wir sehen, auch wahr? Oder handelt es sich etwa manchmal um eine Täuschung? Diesen Fragen geht Prof. Dr. Bernd Lingelbach gemeinsam mit den Teilnehmenden in der nächsten Kinder-Uni des explorhino nach: Am Samstag, 17. April, ab 10.30 Uhr lädt der emeritierte Professor der Hochschule Aalen alle Kinder ab der zweiten Klasse und deren Eltern zu einer etwa einstündigen Vorlesung zum Thema „Optische Täuschungen?“ ein.

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet über das Online-Videokonferenztool Zoom statt.

Die Anmeldung für die Kinder-Uni ist ab sofort unter explorhino@hs-aalen.de möglich. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilnehmenden die Zugangsdaten.