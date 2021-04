Am Dienstag scheint immer wieder die Sonne - vereinzelt kann es aber auch etwas regnen oder schneien

Am Dienstag sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs. Die Sonne wird aber auch häufiger mit von der Partie sein. Ab und zu kann es auch mal etwas regnen oder oberhalb etwa 400 bis 500 Meter schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 4 bis 7 Grad. 4 Grad gibt’s in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 7 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad. Bis zum Wochenende pendeln sich die Werte weiterhin im einstelligen Bereich ein. Dazu bleibt uns das leicht wechselhafte Wetter erhalten.