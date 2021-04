Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.38 Uhr: Der Rewe-Markt in Essingen wird zwischen April und November großflächig erweitert. Wegen der Bauarbeiten ist der Markt daher an diesem Dienstag und Mittwoch geschlossen. Ab Donnerstag, 15. April, hat der Markt für Kundschaft wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

6.25 Uhr: Obwohl es ab Mittwoch zu nächtlichen Ausgangssperren kommt, findet das Ellwanger Autokino auf dem Schießwasen statt. Die Initiatoren und ihre Partner haben sich eine alternative Lösung einfallen lassen: Drei Tage mehr Autokino - und die Abendvorstellungen auf die zusätzlichen Tage verteilt.

6.10 Uhr: Nächtliche Ausgangssperren – und zwar ab 21 Uhr bis morgens um 5 Uhr – gelten ab Mittwoch im Ostalbkreis sowie in den benachbarten Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und dem Rems-Murr-Kreis. Hintergründe zu dieser Entscheidung erläutert Landrat Joachim Bläse im Gespräch mit SchwäPo-Redaktionsleiter Jürgen Steck.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Pendler: Auf den Ostalbstraßen sieht es gut aus.

6.03 Uhr: In der nächsten Stunde gibt es keine Verspätungen oder Zugausfälle auf der Rems- und Brenzbahn.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.