Illegal Fleischabfälle im Herlingsweiher entsorgt

Rosenberg. Im Herlingsweiher in Rosenberg sind am vergangenen Freitag illegal Fleischabfälle in Säcken entsorgt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden kurz nach 15.30 Uhr zwei Säcke entdeckt, die im Wasser trieben bzw. lagen. Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass sich in den Säcken Fleischabfälle befanden, die teilweise auch schon auf der der Wasseroberfläche schwammen und das Gewässer verunreinigten, da die Gewässereigenschaften dadurch wesentlich verändert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Säcke zwischen Dienstag und Freitag dort abgeladen wurden.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Fachdienststelle der Polizei Aalen für Gewerbe und Umwelt unter der Rufnummer (07961) 9300 entgegen.