Ernst Mantel kommt später

Dischingen. Die Veranstaltung mit dem schwäbischen Kabarettisten Ernst Mantel am Sonntag, 18. April, in der Arche war laut Veranstaltern gut verkauft. Nun bleibt aufgrund des steigenden Inzidenzwertes wieder eine Kulturveranstaltung in der Arche auf der Strecke.

Dank des Entgegenkommens des Künstlers und der Zuversicht auf bessere Zeiten sei ein Ersatztermin für den 27. Dezember 2021 gefunden worden. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Aktion „Freunde schaffen Freude e.V.“ sei auch dankbar, wenn Kartenkäufe nicht zurückbezahlt werden müssen, um nach über einem Jahr Zwangspause über die Runden zu kommen.