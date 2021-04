Ein munterer Wechsel aus Sonne und Wolken - lokal wird es auch mal nass

Am Mittwoch wechseln sich auf der Ostalb wieder Sonne und teils dichte Wolken ab. Ganz vereinzelt kann es auch mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 5 bis 8 Grad. 5 Grad werden es in Neresheim, 6 in Bopfingen, 7 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 8 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es wird erneut frostig: -1 bis -3 Grad. Bis zum Wochenende pendeln sich die Werte weiterhin im einstelligen Bereich ein. Dazu gibt es abwechslungsreiches April-Wetter - mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern.