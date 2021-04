Ostalb-CDU gefragt

Ostalbkreis. Der Ostalbkreis war am Dienstagabend im Fernsehprogramm stark vertreten, als es um eine so wichtige Frage wie den Kanzlerkandidaten der CDU/CSU im bevorstehenden Bundestagswahlkampf ging. Die beiden Aspiranten um diese Kandidatur, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der bayerische Landeschef Markus Söder, hatten sich am Nachmittag in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion präsentiert. Dieses Ereignis war das Top-Thema im heute-journal des ZDF. Und als Vertreter der beiden Meinungen innerhalb der Fraktion hatten die Nachrichten-Macher die beiden CDU-Bundesparlamentarier des Ostalbkreises zugeschaltet: Roderich Kiesewetter (Aalen/Heidenheim) unterstrich, wie "geräuschlos" Laschet trotz knappster Mehrheit das bevölkerungsrechste Bundesland führt. Norbert Barthle (Schwäbisch Gmünd/Backnang) führte aus, dass Söder konstant die Mehrheit in den Umfragen und damit das Vertrauen der Bevölkerung habe. Roderich Kiesewetter war zudem rund zwei Stunden später in der ZDF in der Talkhow "Markus Lanz" zugeschaltet, wo es um das gleiche Thema ging. wof