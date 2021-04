Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Heute schicken wir unsere alte Webseite in den Ruhestand. Fast 20 Jahre hat sie auf dem Buckel - im Digitalzeitalter ist das eine Ewigkeit – was sich ändert, erklärt unser Online-Chef Tobias Dambacher.

6.40 Uhr: Ab heute gilt im Ostalbkreis die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Das hat der Ostalbkreis bereits am Montag bekannt gegeben. Landrat Dr. Joachim Bläse appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Halten Sie sich bitte an die vorgegebenen Maßnahmen und tragen Sie so aktiv zur Pandemiebekämpfung bei.“

6.24 Uhr: Ab Montagvormittag, 19. April, öffnet das Land die Vergabe von Impfterminen für alle Menschen über 60 Jahre. Bislang waren über 60-Jährige nur bei bestimmten Vorerkrankungen oder aufgrund des Berufs impfberechtigt. Terminvergabe über: https://www.impfterminservice.de/impftermine

6.16 Uhr: Die Coronazahlen in Aalen steigen weiter stark an. Von insgesamt 930 aktiven Fällen im Ostalbkreis meldet das Landratsamt am Dienstag 309 Fälle allein in Aalen. Das ist rund ein Drittel. Noch vor zweieinhalb Wochen machten die aktiven Infektionen in Aalen rund ein Sechstel der kreisweiten Fälle aus. Seither steigt die Zahl im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden überproportional an.

6.10 Uhr: Bis 10 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost im Okstalbkreis. Mäßiger Frost tritt zwischen -2 °C und -6 °C auf. Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte bis -9 °C.

6.05 Uhr: In der nächsten Stunde fahren alle Züge im Ostalbkreis nach Plan. Die Deutsche Bahn meldet keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist heute Morgen noch nicht viel los. Derzeit meldet die Straßenverkehrszentrale keine Staus oder Behinderungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.