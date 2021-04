Zwei Leuchtturmprojekte für die Ostalb-Zukunft prämiert

Landeswettbewerb Aufnahme der „KI-Werkstatt Mittelstand“ und des Albturmes in Heubach in das EFRE-Förderprogramm.

Stuttgart. Zwei Leuchtturmprojekte aus dem Ostalbkreis sind bei dem Landeswettbewerb Regio-Win am Mittwochvormittag prämiert worden: Die „KI-Werkstatt Mittelstand“ der Hochschule Aalen und der Albturm der Stadt Heubach wurden damit in das EFRE-Förderprogramm (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) aufgenommen. Insgesamt hatte der Ostalbkreis drei Leuchtturmprojekte eingereicht.

KI-Werkstatt: Bei diesem Projekt geht es um Künstliche Intelligenz (KI) und darum, wie diese den Unternehmen in der Region helfen kann. Ziel sei es, mehr von diesem Wissen von der Hochschule an die Wirtschaft und in den Ostalbkreis insgesamt zu bringen.

Albturm: Der Turm soll mit 61,5 Metern der höchste Holzturm Deutschlands werden - mit einem Zukunftsforum als Transferort für nachhaltige Innovationen der Forst-, Wald- und Holzbauwirtschaft.

Der Wettbewerb Regio-Win steht für „Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit“. Es handelt sich dabei um einen Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg zur Ausgabe von Strukturfördermitteln der EU und des Landes. Die beteiligten Regionen mussten dafür ein regionales Entwicklungskonzept und darauf aufbauende Projekte erarbeiten.

Insgesamt wurden 24 Leuchtturmprojekte von Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut zusammen mit dem Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer prämiert.

Der Ostalbkreis hat sich mit der Innovationsstrategie NiO an dem Wettbewerb beteiligt. NiO steht für „Nachhaltige Innovationen im Ostalbkreis – Zukunftsideen für Mensch & Umwelt“. Das Projekt habe die Jury sehr beeindruckt, teilt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer mit. Der Landkreis habe bei der Ausarbeitung viel Wert auf Beteiligung für die nächsten Jahre gelegt. Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis, Kommune und Hochschule sei hier besonders lobenswert.

Das Land wolle etwa 80 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für RegioWIN-Projekte einsetzen und mit Landesmitteln ergänzen, so die Wirtschaftsministerin.

Mit der Prämierung der Leuchtturmprojekte eröffnet sich den teilnehmenden Regionen nicht nur die Möglichkeit, einen Antrag auf Förderung aus dem EFRE im Rahmen des Operationellen Programms 2021-2027 für Baden-Württemberg zu stellen. Ergänzend kommt eine Förderung aus Landesmitteln hinzu.

Bisherige Erfolge: Der Wettbewerb wurde bereits 2014 zum ersten Mal aufgerufen. Damals hat sich der Ostalbkreis erfolgreich beteiligt und eine Förderung für die Leuchtturmprojekte „Zentrum Technik für Nachhaltigkeit (ZTN)“ an der Hochschule Aalen und „Europäische Ausbildungs- und Transferakademie (EATA)“ in Ellwangen erhalten.

Ein ausführlicher Bericht folgt im Laufe des Mittwochs.